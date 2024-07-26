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Укрпошта випускає благодійний випуск марок “Героїчні професії. Янголи війни”, присвячений військовим медикам

5 гривень із кожної придбаної марки підуть на допомогу українським медикам.

Укрпошта випускає благодійний випуск марок “Героїчні професії. Янголи війни”, присвячений військовим медикам
Фото: Укрпошта

Укрпошта випускає благодійний випуск марок “Героїчні професії. Янголи війни”, присвячений військовим медикам. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

На аркуші – дві марки, присвячені тим, хто робить надможливе і на лінії вогню, і в тилу:⠀

  • «Медики. На полі бою»;
  • «Медики. В операційній».

Передзамовити можна на postmark.ukrposhta.ua.⠀Тираж маркового аркуша – 100 000 екземплярів. Художнє оформлення – Олександр Охапкін.⠀З 26 липня новинка вже буде доступна офлайн (у відділеннях і філателістичних крамницях) та онлайн.⠀5 гривень із кожної придбаної марки – ваш донат, який допоможе українським медикам боротися за життя.

Також Укрпошта нагадала про інші поштові випуски серії “Героїчні професії”: “Воїни світла. Воїни добра”, “Залізні люди” та “Укрпошта завжди поруч з вами”.

Нещодавно Укрпошта випустила марки “Олімпійська команда України 2024”. Цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту.

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