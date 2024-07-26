Речник ГУР заявив, що у росіян серйозні проблеми з набором нових контрактників на війну

Юсов каже, що проблеми з планом набору живої сили так чи інакше матимуть вплив на ситуацію на фронті.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що ворог зазнає великих втрат у живій силі й техніці, які не може ефективно поповнювати, повідомляє Укрінформ.

На його думку, проблеми з планом набору живої сили так чи інакше матимуть вплив на ситуацію на фронті.

"Такі оцінки робляться на підставі великих втрат у живій силі й техніці, в силах і засобах противника. Вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні проблеми з набором нових контрактників. І держава-агресор вигадує все нові стимули на різних рівнях, щоб залучати нове гарматне м’ясо. Але ця машина починає давати збій. Є проблеми і з планом набору живої сили, і це так чи інакше матиме вплив на ситуацію на фронті”, – сказав Юсов.

Він також вважає найслабшим місцем ворога брак сучасних засобів, зброї та техніки.

“Ворог в основному зорієнтований на розконсервацію та модернізацію старого радянського озброєння. Але з виробництвом нової техніки є проблеми – зокрема, через санкційну політику. Доступ до сучасних електронних систем, оптики, систем зв’язку – з усім цим у ворога залишаються значні проблеми”, – зазначив Юсов.

Зазначимо, нещодавно у російській Держдумі прийняли рішення позбавити своїх військових будь-яких засобів зв’язку у зоні бойових дій через масові витоки інформації про втрати.