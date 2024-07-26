На Харківщині через російську агресію постраждало 8 цивільних

У Харківській області через російську агресію упродовж доби постраждало 8 цивільних. Унаслідок обстрілів горіли приватні будинки.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- О 18:24 в с. Кирилівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горів дах сільского клубу. Постраждала жінка 48 років. Пере цим, о 13:00 унаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала 80-річна жінка. А о 12.05 внаслідок обстрілу горіла 3-х поверхова приватна будівля.
- Біля 18:05 під обстріл потрапило с. Волохівське того ж району. Горів приватний будинок. Постраждав 43-річний чоловік. Перед цим, о 13.10, унаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- Близько 17:25 відбувся обстрі Куп’янської громади. Снаряд потрапив у землю між двома багатоквартирними будинками. Постраждали жінка 69 років, двоє чоловіків 71 рік та 72 роки.
- О 10:40 в с. Р.Лозова Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків, постраждали чоловік 44 роки, жінка 69 років.
- Біля 10:05 за межами с. Глушківка Куп'янського району через обстріл горіла трава.
На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.