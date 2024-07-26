На Харківщині через російську агресію постраждало 8 цивільних

На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській області через російську агресію упродовж доби постраждало 8 цивільних. Унаслідок обстрілів горіли приватні будинки.

У області через обстріли горіли будинки.

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