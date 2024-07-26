На Черкащині упіймали диверсанта, який підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики

Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району.

На Черкащині затримали 20-річного диверсанта, який за гроші підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

20-річний чоловік з травня по липень 2024 року через месенджер отримував вказівки щодо підпалів трансформаторних підстанцій і розподільчих шаф залізниці, що мають важливе народногосподарське та оборонне значення. Підпали мали здійснюватися для ослаблення логістики держави в умовах воєнного стану.

Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району.

У такий спосіб ворог планував знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку встановив локації «потрібних» енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину.

Потім він зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його.У разі знищення «цілей», спецслужба РФ обіцяла йому гроші, які мали надходити на банківську картку.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали диверсанта «на гарячому», коли він намагався знищити новий енергооб’єкт.

Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.