Таксист із Харкова отримав 15 років тюрми за "злив" росіянам позицій ЗСУ в області

Для збору розвідданих він їздив місту "по роботі", а також "втемну" випитував інформацію у пасажирів.

Ще один навідник ворожих ракетних ударів Росії по території Харківщини отримав реальний термін ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано в Харкові в червні 2023 року. Тоді СБУ затримала всіх трьох учасників злочинної групи, які займалися коригуванням вогню по території Харкова і області. У червні цього року 15 років тюрми отримав ще один учасник агентурної групи. По третьому - триває розслідування.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив навіднику 15 років тюрми з конфіскацією майна. Засуджений - 64-річний мешканець одного із селищ Харківського району, якого дистанційно завербувала ФСБ.

За її завданням агент розвідував інформацію про місце тимчасової дислокації тренувального центру Збройних Сил України на території області, геолокації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, які обороняють обласний центр.

Для збору розвідданих він їздив місту і області під виглядом водія таксі, а також "втемну" випитував потрібну йому інформацію у пасажирів.



"Зв'язковим" із російською спецслужбою був ще один зрадник - Олександр Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників місцевої окупаційної адміністрації. Для спілкування з ним агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з окупантами.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).