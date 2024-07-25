У приміщенні навчального закладу розміщувався заклад громадського харчування «Трапезна», у якому проводилися заходи, які жодного стосунку до навчального процесу та харчування студентів не мають.

За втручання ювенальних прокурорів повернуто з незаконної оренди одне з приміщень Києво-Могилянської академії, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За реагування ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва Національному університету «Києво-Могилянська академія» повернуто приміщення на Контрактовій площі у Подільському районі столиці площею понад 670 кв м і вартістю близько 37 млн грн.

Як установили прокурори, вказане приміщення у 2004 році передано Регіональним фондом державного майна України по місту Києву в оренду товариству, діяльність якого не пов’язана із наданням послуг щодо забезпечення освітнього процесу.

Так, у вказаному приміщенні навчального закладу розміщувався заклад громадського харчування «Трапезна», у якому проводилися банкети, поминки, фуршети, корпоративи, майстер-класи з бʼюті-індустрії та інші заходи, які жодного стосунку до навчального процесу та харчування студентів не мають.

Після звернення прокурорів із позовом про визнання недійсними договорів оренди та повернення приміщення власнику, товариство добровільно розірвало договір оренди з навчальним закладом та звільнило приміщення.

Наразі колишня їдальня Києво-Могилянської академії, яка впродовж двадцяти років незаконно перебували в оренді, повернута в користування навчального закладу.