Києво-Могилянська академія знову не пустила інспекторів на будмайданчик і отримала штраф

Заклад оштрафували на майже 182 тисячі гривень.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" вдруге не пустив інспекторів Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) на майданчик, де відбувається реставрація келій Братського монастиря.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Для проведення позапланової перевірки інспектори ДІАМ не були допущені до обʼєкту архітектурно-будівельного контролю. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території Національний університет "Києво-Могилянська академія" НаУКМА у Києві", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.

Водночас, зазначають у ДІАМ, перевірити це неможливо через недопуск інспекторів.

"У зв’язку з повторним недопущенням посадових осіб ДІАМ на об’єкт будівництва прийнято рішення щодо винесення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у розмірі 181 680 грн", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration