З грудня минулого року військові РФ стратили щонайменше 15 українських військових при спробі здатись в полон, – HRW

Від початку грудня 2023 року російські військові, ймовірно, стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися або вже здалися в полон, повідомила сьогодні Human Rights Watch.

“Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські збройні сили скоїли багато жахливих воєнних злочинів, – стверджує заступниця директора відділу криз і конфліктів Белкіс Віллє. – Страти без суду і слідства – тобто вбивства – українських військових, які здалися в полон або отримали поранення, але були холоднокровно розстріляні, що категорично заборонено міжнародним гуманітарним правом, також є одним із таких ганебних злочинів”.

Human Rights Watch провело дослідження трьох випадків ймовірної страти без суду та слідства щонайменше 12 українських військових, переглянувши та проаналізувавши відеозаписи з дронів, розміщені в соціальних мережах 2 та 27 грудня, а також 25 лютого 2024 року. У всіх цих випадках українські військовослужбовці демонстрували очевидний намір здатися в полон. Оскільки вони більше не брали участі в бойових діях, тобто вважалися особами, які вибули зі строю (hors de combat), відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та законів війни вони не могли бути об'єктом атаки.

Проаналізувавши відеозаписи, дослідники Human Rights Watch встановили місця, де сталися два з трьох інцидентів, проте через відсутність на відеозаписах точних геоданих не змогли встановити точну геолокацію третього. Human Rights Watch також не вдалося з'ясувати, якій зі сторін належав дрон, що знімав відео з місця подій.

У Human Rights Watch перевірили четвертий випадок шляхом аналізу ще одного відео, що з'явилося в соціальних мережах 19 лютого. У ньому двоє російських військових розстрілюють трьох беззбройних українських солдатів, які здалися в полон. Хоча власник сторінки, на якій було викладено відео, вказав місце інциденту, Human Rights Watch не вдалося самостійно його верифікувати.

Розслідування п'ятого інциденту ґрунтувалося на інтерв'ю з українським військовим, відео, що було викладене на одному з Telegram-каналів 16 лютого, а також на матеріалах ЗМІ, зокрема інтерв'ю з членами родини одного з загиблих. За наявною інформацією, у цьому випадку було страчено шістьох військовослужбовців, хоча обставини інциденту були менш очевидними.

У одному з п’яти випадків, що стався 25 лютого, верифіковане відео з дрону, що було широко розповсюджене в Інтернеті, зокрема в мережі X (раніше — Twitter), демонструє, як щонайменше семеро українських військовослужбовців виходять з бліндажа розташованого серед дерев між двома полями, знімають бронежилети, щонайменше один знімає шолом. Усі вони лягають обличчям униз, а п'ятеро російських солдатів ціляться в них зі своїх кулеметів. Російських військових можна ідентифікувати за добре помітними червоними пов'язками на руках і ногах. Потім троє російських солдатів стріляють ззаду і з обох сторін у напрямку українських військових, які явно здалися в полон.

Шестеро українських військових залишаються лежати обличчям вниз, помітно реагуючи на постріли, в той час як один намагається повернутися в бліндаж, але не встигає — в нього влучає куля. Інцидент стався поблизу села Іванівське в Донецькій області. Точне місце спочатку підтвердив волонтер GeoConfirmed EjShahid, а згодом і дослідники Human Rights Watch.

Схоже, випадки таких страт не є поодинокими. Дослідники Human Rights Watch також ідентифікували оприлюднений 5 лютого 2024 року відеозапис з російського дрона, на якому можна побачити окремий момент бою. У цьому випадку дослідникам Human Rights Watch не вдалося встановити, чи здалися українські солдати в полон, але чоловічий голос, який чути на відео та щодо достовірності якого не має очевидних сумнівів, явно віддає накази російським солдатам під час бою в Донецькій області. Голос каже російською: «Полонених не брати, всіх розстріляти». Аудіовізуальний аналіз відеоматеріалів підтверджує висновок про те, що це був російських дрон.

В оприлюдненій у березні 2023 року доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні документально підтверджено страти 15 українських військовополонених російськими військовими та «групою Вагнера» протягом першого року повномасштабного вторгнення. У своєму періодичному звіті за лютий-липень 2023 року ООН підтверджує страту без суду та слідства шести українських військовополонених. В оприлюдненому в березні 2024 року додатковому звіті за три попередні місяці було зафіксовано 12 випадків страти щонайменше 32 захоплених військовополонених або осіб hors de combat. ООН провела незалежну перевірку трьох останніх інцидентів за участю семи українських військовослужбовців.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54-х захисників.