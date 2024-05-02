Внаслідок удару росіян по "Новій пошті" в Одесі знищено посилок на 3 млн гривень

На момент атаки в депо та відділенні разом було 904 відправлення.

Унаслідок ракетного удару росіян по депо і вантажному відділенню "Нової пошти" в Одесі знищено посилок на 3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ось такий у нас сьогодні ранок в Одесі. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо", - йдеться в повідомленні.

Окрім депо та відділення, російська ракета знищила 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів із одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх улюбленців, ліками, посилками з турботою про рідних тощо

"А по версії ворога – тут зберігалась зброя", - зазначили в "НП".

Як повідомлялося, в результаті удару постраждали 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.