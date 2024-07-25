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Українські військові взяли у полон двох окупантів біля Роботиного на Запоріжжі

На цьому напрямку за минулу добу втрати ворога склали 89 осіб, серед них 41 вбитий, 46 поранених.

Українські військові взяли у полон двох окупантів біля Роботиного на Запоріжжі
Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що українські захисники взяли у полон двох російських військових на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку, повідомляє Укрінформ. 

"Крім втрат противника, які в нашій операційні зоні за минулу добу становлять 89 осіб, серед них 41 вбитий, 46 поранених, двоє полонених. Ці двоє полонених взяті у полон саме на Роботинському виступі", – сказав Лиховій.

За його словами, в районі Роботиного нацгвардійці захопили штурмовика із 42-ї мотострілецької дивізії Южного воєнного округу, постійний пункт дислокації якої "Станіца Каліновская" Чеченської республіки, і другий російський полонений - десантник із 108-го кубанського козачого десантно-штурмового полку сьомої десантної штурмової дивізії з місцем дислокації Новоросійськ.

Лиховій також зазначив, що минулої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбулось 7 бойових зіткнень, із них три в Запорізькій області, зокрема два на напрямку села Роботине, і чотири на Херсонщині.

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