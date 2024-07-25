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ОСУВ "Таврія": ознак підготовки росіян до наступу в Запорізькій області немає

Ворог зосередив там 90 000 окупантів, але "особливих приводів" для занепокоєння немає, вважає речник. 

ОСУВ "Таврія": ознак підготовки росіян до наступу в Запорізькій області немає
Фото: EPA/UPG

Зараз ознак формування наступального угруповання росіян у Запорізькій області не фіксували, цитує заяву речника оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія Укрінформ

У ефірі телемарафону він запевнив, що "особливих приводів" для занепокоєння стосовно угруповання ворога в 90 000 осіб на цьому напрямку немає. Він пояснив, що ця цифра включає "всю оперативну глибину російської оборони в Запорізькій області, де в них є свої фортифікації, де в них є міста, порти, окуповані Мелітополь, Бердянськ, це не те угруповання, яке зосереджується для наступу". 

За словами Лиховія, ознак формування ударного угруповання у Запорізькій та Херсонській областях зараз немає. 

"Якщо росіяни будуть наступати на Запорізькому напрямку, то отримають гідну відсіч. Поки що передумов для цього ми не бачимо, але в разі чого ми готові", – сказав він. 

  • Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи ймовірність нового наступу на півдні Запорізької області, сказав, що Україна "може дати хорошу відповідь", якщо це станеться. У зведеннях Генштабу повідомляють, що ворог проводить штурми на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки і Роботиного. 
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