ОСУВ "Таврія": ознак підготовки росіян до наступу в Запорізькій області немає

Ворог зосередив там 90 000 окупантів, але "особливих приводів" для занепокоєння немає, вважає речник.

Зараз ознак формування наступального угруповання росіян у Запорізькій області не фіксували, цитує заяву речника оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія Укрінформ.

У ефірі телемарафону він запевнив, що "особливих приводів" для занепокоєння стосовно угруповання ворога в 90 000 осіб на цьому напрямку немає. Він пояснив, що ця цифра включає "всю оперативну глибину російської оборони в Запорізькій області, де в них є свої фортифікації, де в них є міста, порти, окуповані Мелітополь, Бердянськ, це не те угруповання, яке зосереджується для наступу".

За словами Лиховія, ознак формування ударного угруповання у Запорізькій та Херсонській областях зараз немає.

"Якщо росіяни будуть наступати на Запорізькому напрямку, то отримають гідну відсіч. Поки що передумов для цього ми не бачимо, але в разі чого ми готові", – сказав він.