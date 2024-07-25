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На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

Він був командиром кулеметного взводу, молодшим сержантом. 

На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
Олександр Цебрій
Фото: Міськрада Умані

На війні проти російських загарбників загинув колишній міський голова міста Умань Черкаської області Олександр Цебрій.

Про це повідомила пресслужба міськради Умані. 

Олександр Цебрій став до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабної війни. Він був командиром кулеметного взводу, молодшим сержантом. 

"Його відвага і самопожертва залишаються прикладом для всіх нас. Його відхід — це гірка втрата, яка залишає рану в серцях кожного, хто його знав. Ми висловлюємо щирі співчуття усім уманчанам, родині Олександра, яка втратила люблячого чоловіка, батька, сина. Вічна пам'ять Герою! Честь і слава Олександру Цебрію! Ми ніколи не забудемо його подвигу, його мужності та самовідданості. Його ім'я залишиться навіки в наших серцях і в історії нашої країни", - йдеться в повідомленні.

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