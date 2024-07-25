Як українській бізнес адаптується та відновлюється під час війни: результати дослідження у квітні – травні 2024 року

Війна в Україні кардинально змінила життя кожного громадянина та вплинула на всі сфери економіки. Підприємці зіткнулися з новими викликами, але, попри всі труднощі, вони продовжують працювати, адаптуючись до умов, які постійно змінюються. Бізнеси були змушені переглянути свої стратегії, змінити логістичні ланцюжки та пристосуватися до нових умов ринку. Багато підприємств зіткнулися зі зниженням попиту, перебоями в постачаннях та проблемами з персоналом. Проте, українські підприємці показують виняткову стійкість і винахідливість, знаходячи нові шляхи для продовження своєї діяльності.

Згідно з дослідженням стану та потреб бізнесу, проведеним Центром Розвитку Інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, AdvanterGroup у квітні-травні 2024 року, індекс активності бізнесу (UBI ) станом на травень 2024 року становив 43,7 зі 100 можливих. Це свідчить про поступове відновлення, хоча показник все ще залишається в зоні негативних очікувань. Результати дослідження, яке включало опитування 502 респондентів, серед яких були власники та CEO підприємств, показали, що попри складні умови багато підприємств сподіваються на покращення свого фінансово-економічного стану.

Повномасштабне вторгнення росії мало суттєвий негативний вплив на фінансовий стан бізнесу. До війни лише 22,3% підприємств оцінювали свій фінансово-економічний стан як задовільний або поганий, а станом на травень 2024 року таких компаній стало вже 41,6%. Однак, 36,1% респондентів очікують покращення фінансово-економічного стану своїх підприємств, що свідчить про певний оптимізм.

Український бізнес активно підтримує Збройні сили України та бере участь у гуманітарних проєктах. Близько 70,3% компаній допомагають ЗСУ, виділяючи на це до 3% свого обороту. Багато підприємств допомагають вимушено переміщеним особам, працівникам та їхнім сім'ям, а також беруть участь у соціальних ініціативах та відновленні пошкодженої інфраструктури.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Багато підприємств були змушені скоротити персонал або знизити заробітні плати. На даний момент 29,6% працівників скорочені, що є найвищим показником з початку війни. Незважаючи на це, частка працівників, які працюють на умовах скороченої зарплати, залишається стабільною на рівні 12,9%.

Зовнішньоекономічна діяльність більшості підприємств була призупинена. 62,5% компаній не займаються зовнішньоекономічною діяльністю, хоча деякі підприємства продовжують здійснювати експортні та імпортні операції або планують вихід на міжнародні ринки у 2024 році.

Основні проблеми, з якими стикається бізнес, включають відсутність кваліфікованих працівників, недостатній капітал, нестачу платоспроможних клієнтів, непередбачувані дії держави та непрогнозованість ситуації в країні. Проблеми у взаємодії з державними органами включають блокування податкових накладних, відмову від бронювання співробітників, затримки з логістикою на кордоні та несправедливі рішення у процедурах державних закупівель.

Підприємства також стикаються з труднощами у доступі до фінансування. Найбільшими перепонами є висока ставка за кредитами та побоювання не виконати боргові зобов'язання. Однак, частина бізнесів успішно використовує кредити та власні накопичення для підтримки своєї діяльності.

Бізнес в Україні під час війни демонструє високу стійкість і адаптивність. Незважаючи на численні виклики, підприємства продовжують працювати, підтримуючи економіку країни та допомагаючи Збройним силам. Їхня діяльність є свідченням незламного духу українського народу та його прагнення до відновлення і розвитку в умовах війни.