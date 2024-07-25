Як українській бізнес адаптується та відновлюється під час війни: результати дослідження у квітні – травні 2024 року

Згідно з дослідженням стану та потреб бізнесу, проведеним Центром Розвитку Інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, AdvanterGroup у квітні-травні 2024 року, індекс активності бізнесу (UBI ) станом на травень 2024 року становив 43,7 зі 100 можливих. Це свідчить про поступове відновлення, хоча показник все ще залишається в зоні негативних очікувань. Результати дослідження, яке включало опитування 502 респондентів, серед яких були власники та CEO підприємств, показали, що попри складні умови багато підприємств сподіваються на покращення свого фінансово-економічного стану.
Повномасштабне вторгнення росії мало суттєвий негативний вплив на фінансовий стан бізнесу. До війни лише 22,3% підприємств оцінювали свій фінансово-економічний стан як задовільний або поганий, а станом на травень 2024 року таких компаній стало вже 41,6%. Однак, 36,1% респондентів очікують покращення фінансово-економічного стану своїх підприємств, що свідчить про певний оптимізм.
Український бізнес активно підтримує Збройні сили України та бере участь у гуманітарних проєктах. Близько 70,3% компаній допомагають ЗСУ, виділяючи на це до 3% свого обороту. Багато підприємств допомагають вимушено переміщеним особам, працівникам та їхнім сім'ям, а також беруть участь у соціальних ініціативах та відновленні пошкодженої інфраструктури.
Ситуація на ринку праці залишається складною. Багато підприємств були змушені скоротити персонал або знизити заробітні плати. На даний момент 29,6% працівників скорочені, що є найвищим показником з початку війни. Незважаючи на це, частка працівників, які працюють на умовах скороченої зарплати, залишається стабільною на рівні 12,9%.
Зовнішньоекономічна діяльність більшості підприємств була призупинена. 62,5% компаній не займаються зовнішньоекономічною діяльністю, хоча деякі підприємства продовжують здійснювати експортні та імпортні операції або планують вихід на міжнародні ринки у 2024 році.
Основні проблеми, з якими стикається бізнес, включають відсутність кваліфікованих працівників, недостатній капітал, нестачу платоспроможних клієнтів, непередбачувані дії держави та непрогнозованість ситуації в країні. Проблеми у взаємодії з державними органами включають блокування податкових накладних, відмову від бронювання співробітників, затримки з логістикою на кордоні та несправедливі рішення у процедурах державних закупівель.
Підприємства також стикаються з труднощами у доступі до фінансування. Найбільшими перепонами є висока ставка за кредитами та побоювання не виконати боргові зобов'язання. Однак, частина бізнесів успішно використовує кредити та власні накопичення для підтримки своєї діяльності.
Бізнес в Україні під час війни демонструє високу стійкість і адаптивність. Незважаючи на численні виклики, підприємства продовжують працювати, підтримуючи економіку країни та допомагаючи Збройним силам. Їхня діяльність є свідченням незламного духу українського народу та його прагнення до відновлення і розвитку в умовах війни.