Верховна Рада ухвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу"

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про так званий клуб білого бізнесу. Документ стосується податкових перевірок, повідомив народний депутат Павло Фролов.

За його словами, закон розширює зміст поняття "податковий ризик" та запроваджує термін "комплаєнс" (управління податковими ризиками). На період дії воєнного стану створять перелік сумлінних платників податків (так званий "клуб білого бізнесу"), члени якого матимуть податкові переваги.

Це:

відсутність документальних перевірок, крім деяких видів

скорочення строків перевірок у цілях бюджетного відшкодування

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

Народний депутат Ярослав Жерезняк повідомив, що за законопроєкт проголосували 263 парламентарі.

Народна депутатка Ірина Геращенко пояснила, що цей законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства зможуть отримувати різні преференції.

Зокрема, індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів. Також за таким платником податків закріплять комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, зокрема у режимі відеоконференції.

Щоб потрапити до клубу білого бізнесу, підприємець повинен відповідати прозорим критеріям щодо рівня сплати податків та рівня зарплати.

Законопроєкт визначає, що потрапити до списку може юридична особа або ФОП, які: