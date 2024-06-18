Лондонський фондовий ринок знову став найбільшим в Європі

Лондон офіційно повернув собі статус фінансової столиці Європи: тамтешня біржа за сукупною вартістю представлених на ній компаній обійшла паризьку.

Як пише BBC, у понеділок капіталізація бізнесів, акції яких торгуються у столиці Сполученого Королівства, сягнула позначки 3,18 трильйона доларів. Біржа у Франції має показник 3,13 трильйона в американській валюті.

Лідерський статус Лондона був практично непохитним до листопада 2022 року, коли біржа почала втрачати на тлі невдач економічної політики прем'єрки Ліз Трасс. З того часу пальму першості перехопив Париж.

Проте зараз Франція увійшла в період політичної невизначеності на тлі перемоги партії Марін Ле Пен на виборах до Європарламенту і розпуску національного законодавчого органу. Падіння довіри до стабільності економіки держави позначилося на фондовому ринку. Інвестори не впевнені, що майбутній уряд під проводом ультраправих збереже сприятливий клімат.