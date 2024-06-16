Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключень світла у понеділок, 17 червня.

За інформацією пресслужби компанії, обленерго мають застосовувати графіки з 8.00 по 24.00.

"З 11.00 до 22.00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - зауважили у НЕК.

Графіки відключень світла 17 червня 2024 року

Причиною такого кроку називають прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.