Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключень світла у понеділок, 17 червня.
За інформацією пресслужби компанії, обленерго мають застосовувати графіки з 8.00 по 24.00.
"З 11.00 до 22.00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - зауважили у НЕК.
Причиною такого кроку називають прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
- Минулого тижня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано з ремонтною кампанією.