Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключень світла у понеділок

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключень світла у понеділок
Вуличне освітлення
Фото: Чернігівська ОДА

Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключень світла у понеділок, 17 червня.

За інформацією пресслужби компанії, обленерго мають застосовувати графіки з 8.00 по 24.00.

"З 11.00 до 22.00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - зауважили у НЕК.

Графіки відключень світла 17 червня 2024 року
Графіки відключень світла 17 червня 2024 року

Причиною такого кроку називають прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

  • Минулого тижня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано з ремонтною кампанією.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies