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Через бойові дії є знеструмлення у трьох областях України

Імпорт електроенергії заплановано з 5 країн. 

Через бойові дії є знеструмлення у трьох областях України
Знеструмлення, фото ілюстративне
Фото: ye.ua

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. У зв'язку із погодніми умовами без електроенергії опинилися 3 населені пункти у Сумській області. З інших причин без енергоживлення 494 населені пункти.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

В компанії нагадали, що сьогодні, 14 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 18:00 до 22:00. 

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", – додали в Укренерго.

Стан енергосистеми
Фото: Укренерго
Стан енергосистеми

Вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія "Укренерго" в східному регіоні. Ремонтні бригади з'ясовують причини вимкнення. 

Також під час повітряної тривоги в західному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. До 6:00 енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Імпорт електроенергії заплановано з 5 країн: Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 31 904 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт.Експорт не передбачається. 

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