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Найближчими днями “Енергоатом” виведе у ремонт ще один енергоблок, ‒ Котін

Через це, а також збільшення споживання елеткроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Найближчими днями “Енергоатом” виведе у ремонт ще один енергоблок, ‒ Котін
Рівненська АЕС
Фото: скрин відео

Найближчими днями “Енергоатом” виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Про це повідомив в.о. голови правління підприємств Петро Котін.

“Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись”, ‒ зазначив він.

Котін водночас підкреслив, що саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

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Він додав, що “Енергоатом” з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить ремонти енергоблоків АЕС – задля їхньої надійної роботи в опалювальний період.

“Безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи. Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду”, ‒ сказав він.

Цього року ремонти проводять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

Роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, який погоджений Укренерго. 

“Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні”, – заявив Котін.

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