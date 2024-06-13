Укрзалізниця отримає до 300 млн євро на закупівлю вантажних електровозів

Укрзалізниця, ЄБРР та Мінінфраструктури підписали меморандум щодо виділення до 300 млн євро на закупівлю вантажних електровозів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Також підписанти меморандуму домовилися провести передінвестиційний технічний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз проєкту.

Крім того, нагадали в Укрзалізниці, раніше було підтверджено виділення компанії 190 млн доларів в рамках проєкту грантового фінансування Світового банку. За ці гроші планується придбання до 80 сучасних вантажних електровозів.

Переможець цього тендеру також має створити на території України умови для обслуговування та гарантійного ремонту нового тягового рухомого складу.