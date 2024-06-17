Профільний комітет ВР підтримав завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків та збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВ.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики України.

Тепер рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.

"Навіть до початку великої російської агресії атомна генерація була основою енергетики України, генеруючи більше половини електроенергії. Якщо б ми вже мали додатково хоча б один атомний блок, а це 1,1 ГВт потужності, то відповідно обмеження в електропостачанні були б мінімізовані або взагалі про них би не йшлося. Тому дуже важливо реалізувати цей проєкт", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, з моменту ухвалення парламентом відповідного законопроєкту та підписання Президентом енергоблок № 3 може бути підключено до електромережі за 2,5 - 3 роки, адже його ступінь готовності становить до 80 %.

"Це дуже стислий строк. Якщо ви подивитесь строки будівництва атомних реакторів у світі, то вони набагато довші", – пояснив він.

Щодо енергоблока № 4, за попередніми планами, його може бути добудовано і підключено до електромережі за 4 роки. Будівельні роботи на добудові обох реакторів будуть виконуватись паралельно.

Для роботи нових реакторів не буде використовуватись пальне російського виробництва.

Герман Галущенко зазначив, що існує дуже сильна і системна протидія росіян, щоб зірвати реалізацію цього проєкту.

Раніше рішення про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з західними партнерами підтримав Кабінет Міністрів України. Цей проєкт відповідає затвердженій Україною Енергетичній стратегії, а також позиції РНБОУ та Президента України.