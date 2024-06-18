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Держава вперше закупить одяг для пілотів централізовано на майдже 16 млн грн

Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

Держава вперше закупить одяг для пілотів централізовано на майдже 16 млн грн
Пілот ЗСУ. Фото ілюстративне
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) вперше закуповує форму для льотного складу Збройних сил України. Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

Про це повідомило міністерство оборони України.

"Завдяки централізованим закупівлям одягу для пілотів зменшується навантаження на військові частини. Також це потенційна можливість зниження вартості завдяки конкуренції та забезпечення єдиного підходу до якості", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:

  • Костюми для льотного та інженерно-технічного складу;
  • Куртки зі шкіри та на хутрі;
  • Куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;
  • Полегшені черевики для пілотів;
  • Хутряні рукавички. 

Загальна очікувана вартість закупівель склала понад 15,7 млн грн.

Одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам: витримувати вплив підвищеної температури протягом 10 секунд, не плавитися, бути зручним і водночас захищати від холоду.

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