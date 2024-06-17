1,5 млн громадян вже оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+"

Через мобільний застосунок "Резерв+" оновли дані 1,5 млн осіб. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

Про це повідомили у Міноборони.

"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП – понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП – 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Серед користувачів застосунку – 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня.

Міноборони очікує, що після появи QR-коду в “Резерв +” зросте кількість оновлень даних через застосунок. QR-код в “Резерв +” має з'явитися після 18 червня.