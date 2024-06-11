Виконавчий директор компанії Тім Кук вважає, що ці оновлення піднімуть продукти Apple “на нову висоту”.

Apple презентувала нову операційну систему iOS 18 та власну платформу штучного інтелекту Apple Intelligence, повідомляє “Бі-Бі-Сі”.

Виробник iPhone оголосив про оновлення Siri разом із низкою інших нових функцій на щорічній виставці розробників у понеділок. Це частина нової персоналізованої системи штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence, яка має на меті запропонувати користувачам легшу навігацію пристроями Apple.

Оновлення операційних систем iPhone і Mac дозволять отримати доступ до ChatGPT через партнерство з розробником OpenAI.

ChatGPT також можна використовувати для покращення інших інструментів, зокрема створення тексту та контенту. Тестова версія стане доступною восени.

Тім Кук, виконавчий директор Apple, сказав, що цей крок підніме продукти його компанії “на нову висоту”, відкриваючи Всесвітню конференцію розробників у штаб-квартирі технологічного гіганта в Купертіно, Каліфорнія.

Видання зазначає, що Apple зіткнулася з тиском, щоб запровадити нові функції штучного інтелекту у своїх продуктах після стрімкого зростання конкурентів, які прийняли цю технологію.