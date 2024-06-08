У роботі Telegram стався масштабний збій (оновлено)

У роботі Telegram стався масштабний збій. Про це повідомляють користувачі у інших соцмережах, а також українські ЗМІ.

Збій у роботі месенджера стався приблизно між 21:00 та 22:00. Не працюють ані мобільний застосунок, ані десктоп-версія.

“Факти” із посиланням на сервіс Downdetector повідомили, що проблеми у месенджері виникли у користувачів з низки країн, зокрема з України, Швеції, Албанії, Литви, Лівану, Польщі, Португалії, Угорщини, Болгарії та інших.

Оновлено. Станом на 23:30 месенджер Telegram відновив роботу.