​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
ГоловнаТехнології

Південна Корея готує пакет підтримки для індустрії мікросхем на суму понад $7 мільярдів

Південна Корея планує побудувати мегакластер з виробництва мікросхем на півдні країни.

Південна Корея готує пакет підтримки для індустрії мікросхем на суму понад $7 мільярдів
Фото: Pixabay

Південна Корея готує пакет підтримки інвестицій та досліджень у галузі мікросхем на суму понад 7 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр фінансів Південної Кореї, пише Reuters.

Міністр фінансів Чхве Санг-Мок заявив, що уряд незабаром оголосить деталі пакету заходів, який націлений на виробників чипів, обладнання та компанії, що працюють без виробництва по всьому ланцюжку поставок напівпровідників.

Програма включатиме пропозиції кредитів на стратегію та створення нового фонду, фінансованого державними та приватними фінансовими установами.

Південна Корея також будує мегакластер мікросхем на півдні Сеула, який вона рекламує як найбільший у світі такий високотехнологічний комплекс.

Президент Юн Сук Йоль пообіцяв направити всі можливі ресурси на перемогу у "війні за чіпи", пообіцявши податкові пільги для інвестицій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies