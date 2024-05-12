Південна Корея готує пакет підтримки для індустрії мікросхем на суму понад $7 мільярдів

Південна Корея планує побудувати мегакластер з виробництва мікросхем на півдні країни.

Південна Корея готує пакет підтримки інвестицій та досліджень у галузі мікросхем на суму понад 7 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр фінансів Південної Кореї, пише Reuters.

Міністр фінансів Чхве Санг-Мок заявив, що уряд незабаром оголосить деталі пакету заходів, який націлений на виробників чипів, обладнання та компанії, що працюють без виробництва по всьому ланцюжку поставок напівпровідників.

Програма включатиме пропозиції кредитів на стратегію та створення нового фонду, фінансованого державними та приватними фінансовими установами.

Південна Корея також будує мегакластер мікросхем на півдні Сеула, який вона рекламує як найбільший у світі такий високотехнологічний комплекс.

Президент Юн Сук Йоль пообіцяв направити всі можливі ресурси на перемогу у "війні за чіпи", пообіцявши податкові пільги для інвестицій.