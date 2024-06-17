Заблокували три схеми ухилення від мобілізації і нелегального виїзду за кордон

Вартість таких "послуг" становила до 15 тис. євро. Сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

Служба безпеки України заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримали організаторів незаконної діяльності.

Як інформує СБУ, за гроші вони допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або уникнути призову через підроблені документи.

Вартість таких "послуг" становила до 15 тис. євро. Сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

На Буковині затримали рецидивіста з Чернівецького району, який уже перебуває під слідством за організацію каналу нелегальної міграції. Тоді на час розслідування суд обрав для нього запобіжний захід, який не передбачає перебування під вартою.Скориставшись цим, фігурант продовжив поширювати в месенджері "рекламні" оголошення, де пропонував військовозобов’язаним допомогу у втечі до Євросоюзу.Потім він зустрічався зі своїми клієнтами, відвозив їх на власному авто до кордону, а далі показував лісові стежки у напрямку сусідньої країни.

На Закарпатті затримали місцевого жителя, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонну річку. Щоб подолати водну перешкоду, фігурант прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю. На протилежному березі ухилянтів зустрічали інші учасники злочинної схеми, які допомагали "новоприбулим" легалізуватись у зарубіжній країні.

У Харківській області викрили місцевого ділка, який торгував підробленими посвідченнями про зняття з військового обліку. Задокументовано факти, коли ухилянти намагалися ввести в оману представників ТЦК, пред’являючи військовим видані ним фальшиві документи.

Фото: СБУ Вилучені фальшивки

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", – додали в СБУ.

На кордоні із Угорщиною за добу затримали 9 нелегалів-чоловіків. Одна група нелегалів пробиралася до кордону самостійно, члени інших заплатили за "послуги" перетину кордону по 5500 та 7000 доларів.