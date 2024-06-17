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Дрони ГУР вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод.

Дрони ГУР вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії
ГУР (архівне фото)
Фото: Сайт президента

Дрони Головного управління розвідки Міноборони вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії. 

Про це повідомляє "Армія TV" із посиланням на джерела в ГУР.

Зазначається, що безпілотники вдарили по обʼєктах у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях. 

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях. 

Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи над територією Воронезької області.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів проєкту "The War Zone" про масовану атаку українських безпілотників на авіаційну базу "Морозовськ" у Ростовській області Росії.

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