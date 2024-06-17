На Донеччині за добу росіяни поранили 10 цивільних у трьох населених пунктах

Кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

На Донеччині десятеро цивільних зазнали поранень унаслідок російських обстрілів, здійснених упродовж минулої доби.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 16 червня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: сім у Новій Полтавці, двоє у Красногорівці і один у Торецьку", – написав Філашкін у телеграмі.

Кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські військові регулярно атакують Донеччину з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Учора російські окупаційні війська завдали удари по селу Нова Полтавка в Краматорському районі. Поранень зазнали семеро цивільних, двоє з яких – діти.

Також під під час проведення Саміту миру російські окупанти обстріляли село на Донеччині касетними боєприпасами. Внаслідок атаки загинуло троє осіб, пʼять отримали поранення. Окрім цього, пошкоджений цивільний медзаклад, школа, житлові будинки.