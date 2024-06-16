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Окупанти посилюють рейди і фільтрацію у Мелітополі

35 % житлового фонду міста люди здають в оренду, обходячи окупаційну адміністрацію. 

Окупанти посилюють рейди і фільтрацію у Мелітополі
Фото: Facebook Івана Федорова

Російські окупанти посилюють майновий тиск на мешканців окупованого Мелітополя у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Влаштовували рейди і фільтрації, щоб виявити “безхазяйне майно”, віджати його і розпоряджатися на власний розсуд ‒ заселяти військових чи завезених працівників або в подальшому продати”, ‒ зазначив він.

Окупанти “виявили”, що 35 % житлового фонду Мелітополя люди здають в оренду, обходячи окупаційну адміністрацію. 

“Тепер вишукують “незаконну” здачу в оренду житла, щоб контролювати кожну копійку, яку можуть отримати мешканці ТОТ”, ‒ зазначив Федоров.

Окупанти також змушують людей реєструвати земельні ділянки, щоб потім вільно розпоряджатися українською землею, адже більшість законних власників не зможе довести своє право на майно.

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  • У Центрі нацспротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях України низькі рейтинги пропагандистських ЗМІ. Тож представник російських окупаційних адміністрацій отримали вказівку вжити заходів, аби збільшити перегляди російських телевізійних новин.
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