Зеленський назвав причину провалу переговорів із Росією в Стамбулі: ультиматуми не є перемовинами

Переговори із Росією в Стамбулі, що відбулися в 2022-му, провалилися через те, що вона висувала ультиматуми.
Про це президент України сказав на пресконференції після завершення Глобального саміту миру. Він додав, що Росія і зараз продовжує їх висувати.
Нещодавні вимоги Путіна майже нічим не відрізняються від того, що він вимагав навесні 2022. Володимир Зеленський пояснив, що ультиматуми дають Росії можливість роботи паузи та затягувати війну.
Зеленський вважає, що "мінські угоди" – це теж ультиматум: для Путіна була потрібна пауза для підготовки до повномасштабного вторгнення.
- Переговори української делегації з окупантами в Стамбулі відбувалися в березні 2022. Після цього політичний переговорний процес між ними зупинився.
- Днями газета New York Times опублікувала тодішній документ, який обговорювали Україна та Росія. Він не був погоджений. Російська сторона вимагала від України відмову від територій, позаблоковий статус та фактичну згоду на те, аби Росія контролювала її озброєння.
- Раніше переговорники від України розповідали LB.ua, що основним завданням української делегації було затягування часу.