Зеленський назвав причину провалу переговорів із Росією в Стамбулі: ультиматуми не є перемовинами

Президент України Володимир Зеленський прибуває на пленарне засідання Саміту миру у неділю, 16 червня

Переговори із Росією в Стамбулі, що відбулися в 2022-му, провалилися через те, що вона висувала ультиматуми.

Про це президент України сказав на пресконференції після завершення Глобального саміту миру. Він додав, що Росія і зараз продовжує їх висувати.

Нещодавні вимоги Путіна майже нічим не відрізняються від того, що він вимагав навесні 2022. Володимир Зеленський пояснив, що ультиматуми дають Росії можливість роботи паузи та затягувати війну.

Зеленський вважає, що "мінські угоди" – це теж ультиматум: для Путіна була потрібна пауза для підготовки до повномасштабного вторгнення.