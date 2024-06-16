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На Херсонщині російська армія атакувала ремонтну бригаду газовиків

Постраждав 47-річний чоловік.

На Херсонщині російська армія атакувала ремонтну бригаду газовиків
Фото: Wikimapia

Російські військові атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія атакувала в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонської області ремонтну бригаду, яка відновлювала газопровід.

Унаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 47-річний чоловік. У лікарні потерпілому надали необхідну допомогу. 

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