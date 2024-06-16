На Херсонщині російська армія атакувала ремонтну бригаду газовиків

Російські військові атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Російська армія атакувала в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонської області ремонтну бригаду, яка відновлювала газопровід.
Унаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 47-річний чоловік. У лікарні потерпілому надали необхідну допомогу.
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Білозерка, Берислав, Зміївка та місто Херсон. В одному із населених пунтків пошкоджено газопровід.