​Боррель наголосив на Саміті миру, що продовольчу безпеку ніколи не треба перетворювати на зброю

Глава євродипломатії виступив за забезпечення свободи та безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях.

Жозеп Боррель на Саміті миру у Швейцарії

Високий представник Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив проти перетворення продовольчої безпеки на зброю.

"Продовольча безпека ніколи не повинна перетворюватися на зброю: на #UAPeaceSummit я згадав, як «Шляхи солідарності» ЄС роблять великий внесок у пом'якшення негативних наслідків російської війни для товаропотоків", - підкреслив Боррель.

Глава євродипломатії повідомив, що ЄС збільшив інвестиції у стійкість продовольчих систем у країнах-партнерах по всьому світу.

Крім того, Європа підтримує зусилля щодо забезпечення свободи та безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях, додав Боррель.