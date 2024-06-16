​Боррель наголосив на Саміті миру, що продовольчу безпеку ніколи не треба перетворювати на зброю

Високий представник Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив проти перетворення продовольчої безпеки на зброю.
"Продовольча безпека ніколи не повинна перетворюватися на зброю: на #UAPeaceSummit я згадав, як «Шляхи солідарності» ЄС роблять великий внесок у пом'якшення негативних наслідків російської війни для товаропотоків", - підкреслив Боррель.
Глава євродипломатії повідомив, що ЄС збільшив інвестиції у стійкість продовольчих систем у країнах-партнерах по всьому світу.
Крім того, Європа підтримує зусилля щодо забезпечення свободи та безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях, додав Боррель.