Шольц: лідери G7 не обговорювали "мирний план" Путіна

На Саміті миру у Швейцарії лідери G7 не розглядали так званий російський "план щодо врегулювання війни в Україні" через відсутність серйозності наміру Путіна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише The Guardian.

За словами Шольца, план Путіна щодо врегулювання війни в Україні не мав серйозного наміру.

Крім того, пропозиції Путіна, щоб Україна відмовилася від чотирьох областей, на які претендує РФ, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО, спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

У суботу в Кремлі заявили, що Захід "неконструктивно відреагував на пропозиції Путіна щодо нового плану Путіна і мирних переговорів з Україною.

Путін виступив із черговим шантажем України і демократичного світу та сказав, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих областей і Криму та відмовитися від вступу до НАТО. А інші країни мають скасувати санкції.