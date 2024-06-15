Зеленський подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Також глави держав розглянули питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, повідомляє Офіс президента.

Глава Української держави подякував Хав’єру Мілею за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

“Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам”, – сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

“Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – ред.)”, – зазначив Хав’єр Мілей.

Володимир Зеленський також подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Глави держав також відзначили важливість візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у травні.

Володимир Зеленський нагородив президента Аргентини орденом Свободи.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.