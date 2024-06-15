На саміті миру у Швейцарії делегатам показали популярну українську виставу “Конотопська відьма” режисера Івана Уривського.

Зазначимо, що вистава “Конотопська відьма” має величезну популярність: квитки на неї моментально розбирають на декілька місяців уперед; вистава також стала вірусною в TikTok.

Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”. Прем'єра вистави відбулась в Україні 28 квітня 2023 року.

Фото: LB.ua