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На саміті миру у Швейцарії делегатам показали популярну українську виставу “Конотопська відьма”

Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”.

На саміті миру у Швейцарії делегатам показали популярну українську виставу “Конотопська відьма”
Сцена з вистави 'Конотопська відьма'
Фото: ft.org.ua

На саміті миру у Швейцарії делегатам показали популярну українську виставу “Конотопська відьма” режисера Івана Уривського. 

Зазначимо, що вистава “Конотопська відьма” має величезну популярність: квитки на неї моментально розбирають на декілька місяців уперед; вистава також стала вірусною в TikTok.

Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”. Прем'єра вистави відбулась в Україні 28 квітня 2023 року. 

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

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