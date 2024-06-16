На саміті миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Дякую за участь у Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин і проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки”, – повідомив президент України.

Зазначимо, раніше на саміті миру президент Кенії Вільям Руто заявив, що Росію потрібно посадити за стіл переговорів. Він також назвав незаконним "одностороннє використання російських активів".