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На саміті миру Зеленський обговорив з президентом Кенії можливість створення хабів для українського зерна в портах Африки

Також президент Зеленський подякував президенту Кенії за підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

На саміті миру Зеленський обговорив з президентом Кенії можливість створення хабів для українського зерна в портах Африки
Вільям Руто і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

На саміті миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, повідомляє пресслужба Офісу президента.  

“Дякую за участь у Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин і проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки”, – повідомив президент України.

Зазначимо, раніше на саміті миру президент Кенії Вільям Руто заявив, що Росію потрібно посадити за стіл переговорів. Він також назвав незаконним "одностороннє використання російських активів".

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