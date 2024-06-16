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Найгарячіше сьогодні протягом дня було на Покровському напрямку, – Генштаб

Станом на 22:00 відбулося 91 бойове зіткнення.

Найгарячіше сьогодні протягом дня було на Покровському напрямку, – Генштаб
Фото: Генштаб

Найгарячіше сьогодні протягом дня було на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Станом на 22:00 15 червня відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого. 

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.

Сіверський напрямок. Чотири рази невдало ворог намагався атакувати наші позиції в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. 

Також успіху не мали чотири спроби витіснити наших оборонців в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 33. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони уже відбито 25 атак агресора, вісім боїв іще тривають. 

Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 232 особи, з них 86 – безповоротні. Знищено одну бойову броньовану машину, два міномети на п’ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет та автомобіль. 

На Курахівському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій в районах Невельського, Красногорівки, Георгієвки, Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Наразі, дев’ять атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають два боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України.

У порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів на  Времівському напрямку збільшилася втричі. За сьогодні агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку успіху не мали три атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій та територій не допущено.

На Придніпровському напрямку чергова спроба ворога атакувати позиції наших воїнів в районі Кринок зазнала невдачі.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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