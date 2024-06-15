Президент подякував за підтримку України в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це він повідомив у Telegram.

"Зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую за гуманітарну підтримку України, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Дякую за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Це дуже важливо для нас", -написав Зеленський.

"Цінуємо також зусилля Його Всесвятості щодо сприяння розвитку і зміцненню православ’я в Україні та діалог з духовенством країн світу й державами-партнерами із цього питання", - додав президент.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій бере участь у Глобальному Саміті миру, який сьогодні розпочався у Швейцарії.