У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Президент подякував за підтримку України в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. 

Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм
Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Про це він повідомив у Telegram

"Зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую за гуманітарну підтримку України, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Дякую за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Це дуже важливо для нас", -написав Зеленський. 

"Цінуємо також зусилля Його Всесвятості щодо сприяння розвитку і зміцненню православ’я в Україні та діалог з духовенством країн світу й державами-партнерами із цього питання", - додав президент.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій бере участь у Глобальному Саміті миру, який сьогодні розпочався у Швейцарії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies