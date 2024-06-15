Лубінець: Путін ставиться до міжнародного гуманітарного права як до "туалетного паперу"

Лубінець вважає, що зупинити депортації дітей до РФ можна, звільнивши всі тимчасово окуповані території України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Путін продемонстрував повну зневагу до міжнародного права і ставиться до нього як до "туалетного паперу", маючи на увазі депортацію українських дітей до Росії.

Таку заяву Лубінець зробив під час Саміту миру у Швейцарії виданню The Independent.

"Для росіян система міжнародного гуманітарного права схожа, вибачте, на туалетний папір. Вони не бачать нічого конкретного, якоїсь потужної угоди чи документа. Вони бачать туалетний папір", – сказав він.

За його словами, згідно із офіційними даними, із окупованих територій України росіяни депортували близько 20 тисяч дітей, хоча справжня цифра може бути значно більшою.

Тим часом уповноважена у справах дітей РФ Львова-Бєлова повідомила, що вона "врятувала" понад 744 000 українських дітей.

Як йдеться у матеріалі, спеціальний звіт The Independent показав, що деяким із викрадених дітей російські чиновники пропонували гроші для того, щоб неповнолітні переїжджали до РФ, відмовлялися від своєї української ідентичності та отримували російський паспорт.

Крім іншого, видання опублікувало історії двох українських депортованих дітей: 12-річного Богдана Швецова і Анастасії Мотичак, які "піддалися фізичному насильству, приниженню та погрозам ув’язнення після вивезення в табори подалі від своїх домівок".

"Відомо , що принаймні одна сирота, 10-місячна дівчинка, була викрадена з півдня України та усиновлена високопоставленим російським політиком Сергієм Мироновим. Цій дитині, справжнє ім'я якої Маргарита Прокопенко, Миронов та його дружина змінили ім'я та місце народження", – зазначило видання.

У випадку з Маргаритою Лубінець розповів, що надіслав через двох посередників офіційний лист від сестри дівчини російським чиновникам, який доводив, ким вона є, але Москва просто проігнорувала повідомлення.

"Від російської сторони ми нічого не отримали. Жодних аргументів. нічого Вони зробили все можливе, щоб заблокувати повернення Маргарити", – сказав він і додав, що випадок Маргарити був лише одним із тисяч, у яких Росія заблокувала повернення дітей.

На його думку, є лише один реальний спосіб зупинити депортацію українських дітей: звільнення всіх тимчасово окупованих територій України.

Тим часом у Брюсселі перед Глобальним самітом миру нагадали про депортованих українських дітей.