Зеленський: комюніке Саміту миру залишається відкритим до підписання

Президент України Володимир Зеленський на Саміті миру у неділю, 16 червня

Спільне комюніке, яке підписала більшість учасників Саміту миру у Швейцарії, залишається відкритим до підписання.

Про це сказав на підсумковій пресконференції Президент Володимир Зеленський.

"Наша справедлива мета - це щоби всі країни приєдналися до нас. Попередні політичні покоління залишили нам статут ООН як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним покоління ефективний механізм імплементації статуту ООН. І комюніке, яке було прийняте на саміті цими днями, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим до підписання кожним, хто поважає статут ООН", - сказав Президент.

Зеленський наголосив, що "важливо щоб всі, всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України".

"Тому що не буде тривалого миру без територіальної цілісності", - підкреслив глава держави.