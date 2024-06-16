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Зеленський: комюніке Саміту миру залишається відкритим до підписання

"Важливо, щоб всі, всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України", - наголосив глава держави.

Зеленський: комюніке Саміту миру залишається відкритим до підписання
Президент України Володимир Зеленський на Саміті миру у неділю, 16 червня
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER

Спільне комюніке, яке підписала більшість учасників Саміту миру у Швейцарії, залишається відкритим до підписання.

Про це сказав на підсумковій пресконференції Президент Володимир Зеленський.

"Наша справедлива мета - це щоби всі країни приєдналися до нас. Попередні політичні покоління залишили нам статут ООН як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним покоління ефективний механізм імплементації статуту ООН. І комюніке, яке було прийняте на саміті цими днями, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим до підписання кожним, хто поважає статут ООН", - сказав Президент.

Зеленський наголосив, що "важливо щоб всі, всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України". 

"Тому що не буде тривалого миру без територіальної цілісності", - підкреслив глава держави.

  • Понад 80 держав і організацій наразі підписали комюніке. Перелік тих, хто підписав документ, і тих, хто ні, а також текст спільної заяви читайте у нашому матеріалі.
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