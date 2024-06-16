Швейцарія не арештовуватиме Путіна, якщо він приїде на наступний Саміт миру

Швейцарія не планує арештовувати російського президента Володимира Путіна у разі його приїзду на наступний український Саміт миру в країні.
Про це під час пресконференції заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд, повідомляє Укрінформ.
- “Якщо присутність (Путіна, - ред.) необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні”, ‒ прокоментувала Амгерд питання, чи не буде зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна, ордер на арешт якого видав МКС.
Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також заявив, що приїзд Путіна на Саміт миру у Швейцарії можна було б організувати, але треба було б це узгодити з МКС.
“Це можна організувати. Наші закони це дозволяють. Але ми повинні були б зробити це разом з МКС. Однак приймаюча країна може зробити винятки в цьому питанні”, ‒ сказав він.
- Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Другий саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді. Глава швейцарських дипломатів заявив водночас, що його країна обговорить результати першого саміту із Росією і Китаєм.
- Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що перемовини із Росією в Стамбулі, що відбулися в 2022-му, провалилися через те, що вона висувала ультиматуми.