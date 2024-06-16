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Швейцарія не арештовуватиме Путіна, якщо він приїде на наступний Саміт миру

Виняток хочуть зробити для мирних перемовин щодо війни Москви проти України.

Швейцарія не арештовуватиме Путіна, якщо він приїде на наступний Саміт миру
Фото: EPA/UPG

Швейцарія не планує арештовувати російського президента Володимира Путіна у разі його приїзду на наступний український Саміт миру в країні.

Про це під час пресконференції заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд, повідомляє Укрінформ.

  • “Якщо присутність (Путіна, - ред.) необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні”, ‒ прокоментувала Амгерд питання, чи не буде зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна, ордер на арешт якого видав МКС.

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Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також заявив, що приїзд Путіна на Саміт миру у Швейцарії можна було б організувати, але треба було б це узгодити з МКС.

“Це можна організувати. Наші закони це дозволяють. Але ми повинні були б зробити це разом з МКС. Однак приймаюча країна може зробити винятки в цьому питанні”, ‒ сказав він.

  • Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Другий саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді. Глава швейцарських дипломатів заявив водночас, що його країна обговорить результати першого саміту із Росією і Китаєм.
  • Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що перемовини із Росією в Стамбулі, що відбулися в 2022-му, провалилися через те, що вона висувала ультиматуми. 
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