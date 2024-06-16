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Головне за неділю, 16 червня: бої на Покровському напрямку, підсумки Глобального саміту миру

Бойові дії на Донеччині, 88 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла 17 червня. Яким запам’ятається 844-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 16 червня: бої на Покровському напрямку, підсумки Глобального саміту миру
Фото: EPA/UPG

Широка участь у Глобальному саміті миру демонструє, що війна в Україні не залишила байдужою міжнародну спільноту. Держави хочуть разом прокладати шлях до миру. Перспективи та вихідні позиції країн є різними. Про це сказала на пресконференції з нагоди закриття установчого саміту миру президентка Швейцарії Віола Амгерд.

"Більшість країн, які зібралися, погодили спільне комюніке", – сказала вона.

У сферах ядерної безпеки, продовольчої безпеки та людського виміру учасники погодилися, що кроки до розбудови довіри є можливими.

"У комюніке ми визначили чіткі рамки для цих трьох сфер, в яких мають відбуватися наші подальші дискусії", – сказала президентка Швейцарії.

Які країни станом на зараз приєдналися до документу, які утрималися, а також повний текст комюніке – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 19.00 16 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88. На Покровському напрямку, зокрема, зафіксували вже 36 атак ворога.

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська.

На Лиманському впродовж дня противник 10 разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Активно застосовує авіацію, зокрема завдав трьох ударів шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще двох ударів, теж шістьма КАБами, по Шийківці.

На Придніпровському відбили п’ять атак російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 червня – в новині.

Російські окупаційні війська завдали ударів по селу Нова Полтавка в Краматорському районі Донецької області. Поранень зазнали семеро цивільних, двоє з яких – діти, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Засіб ураження влучив по території приватного сектору. Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох хлопчиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється.

О 15:26 16 червня російські окупанти вдарили по селу Піски Радьківські Ізюмського району. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

У результаті атаки постраждали троє жителів. "13-річний хлопець зазнав поранень плеча склом, 59-річний чоловік та 33-річна вагітна жінка отримали акубаротравми, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення", - розповіли в адміністрації.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу і забрали до медзакладу.

Укренерго оприлюднило інформацію про графіки відключень світла у понеділок, 17 червня.

За інформацією пресслужби компанії, обленерго мають застосовувати графіки з 8.00 по 24.00.

"З 11.00 до 22.00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - зауважили у НЕК.

Причиною такого кроку називають прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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