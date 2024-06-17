Також у Середземному морі знаходиться один ворожий корабель.

Росія тримає в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 06:00 17.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна.