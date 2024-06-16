У Детройті внаслідок стрілянини у парку поранення отримали 9 осіб. Серед них мама і два сини

Дев'ятеро людей отримали поранення унаслідок стрілянини у передмісті американського міста Детройт. Серед них двоє маленьких дітей і їхня мати, пише Associated Press.

Стрілянина сталася вчора у міському парку. Правоохоронці заявили, що напад був випадковим: стрілець під’їхав до парку, підійшов до майданчика і 28 разів вистрілив, кілька разів зупиняючись для перезарядки.

Свідок повідомив, що чоловік використовував дві пістолети під час нападу.

8-річний хлопчик отримав поранення в голову та перебуває в критичному стані. Також у важкому стані була мати хлопчика, її поранили у живіт і ногу, а його 4-річний брат отримав пораненням ноги, він у стабільному стані.

Іншим шести постраждалих було понад 30 років і вони у стабільному стані. Серед них є подружжя та 78-річний чоловік.

Поліцейські оперативно встановили адресу нападника. Його знайшли мертвим у будинку. Вважається, що він вчинив самогубство.