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У Детройті внаслідок стрілянини у парку поранення отримали 9 осіб. Серед них мама і два сини

8-річний хлопчик перебуває в критичному стані. 

У Детройті внаслідок стрілянини у парку поранення отримали 9 осіб. Серед них мама і два сини
Фото: The Guardian

Дев'ятеро людей отримали поранення унаслідок стрілянини у передмісті американського міста Детройт. Серед них двоє маленьких дітей і їхня мати, пише Associated Press.

Стрілянина сталася вчора у міському парку. Правоохоронці заявили, що напад був випадковим: стрілець під’їхав до парку, підійшов до майданчика і 28 разів вистрілив, кілька разів зупиняючись для перезарядки.

Свідок повідомив, що чоловік використовував дві пістолети під час нападу.

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8-річний хлопчик отримав поранення в голову та перебуває в критичному стані. Також у важкому стані була мати хлопчика, її поранили у живіт і ногу, а його 4-річний брат отримав пораненням ноги, він у стабільному стані.

Іншим шести постраждалих було понад 30 років і вони у стабільному стані. Серед них є подружжя та 78-річний чоловік.

Поліцейські оперативно встановили адресу нападника. Його знайшли мертвим у будинку. Вважається, що він вчинив самогубство.

  • У квітні 12-річний учень вчинив стрілянину у середній молодшій школі поблизу Гельсінкі на півдні Фінляндії, поранивши трьох інших учнів. Пізніше стало відомо, що один з поранених помер.
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