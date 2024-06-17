"Уже не той ефект": у ВМС пояснили, чому Кримський міст досі не знищений

Росіяни вже майже не використовують його для військової логістики.

Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук вважає, що знищення Кримського мосту зараз не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення росіян.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Плетенчук зазначив, що росіяни вже майже не використовують міст для військової логістики.

"Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", - пояснив речник.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста.

Що відбувається з Кримським мостом