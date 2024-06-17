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"Уже не той ефект": у ВМС пояснили, чому Кримський міст досі не знищений

Росіяни вже майже не використовують його для військової логістики.

"Уже не той ефект": у ВМС пояснили, чому Кримський міст досі не знищений
Архівне фото
Фото: "атеш"

Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук вважає, що знищення Кримського мосту зараз не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення росіян. 

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Плетенчук зазначив, що росіяни вже майже не використовують міст для військової логістики.

"Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", - пояснив речник. 

Напередодні стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста.

Що відбувається з Кримським мостом

  • Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли. 
  • У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022 році.
  • На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.
  • Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.
  • Раніше видання The Independent з посиланням на дослідження супутникових знімків повідомляло, що Росія практично припинила використання Кримського мосту для транспортування вантажів військового призначення. Видання також зробило висновки, що знищення Кримського мосту стає для України менш пріоритетною військовою ціллю.
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