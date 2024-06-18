На Херсонщині ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури, у області є загиблі

У Херсонській області через російську агресію загинули дві людини. Ворог обстріляв 17 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Зарічне, Новотягинка, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Інженерне, Садове, Берислав, Миколаївка, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, територію пенітенціарної установи, гараж та приватні автомобілі.

Нещодавно російські військові атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині.