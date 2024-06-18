Сили оборони ліквідували 1230 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Орієнтовні втрати противника від початку вторгнення склали близько 528 620 осіб.

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