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Сили оборони ліквідували 1230 окупантів за добу

Орієнтовні втрати противника від початку вторгнення склали близько 528 620 осіб.

Сили оборони ліквідували 1230 окупантів за добу
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

Протягом доби Сили оборони знищили 1230 окупантів, 20 бойових броньованих машин ворога на 17 танків.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 7974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,
  • артилерійських систем –  13959 (+32) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 2297 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).

Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються.

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