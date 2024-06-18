Міністр енергетики: "ЗАЕС після деокупації запуститься через роки"

Запорізька атомна електростанція після повернення під контроль України не зможе повноцінно працювати упродовж років. Таку заяву під час засідання профільного парламентського комітету зробив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, існує декілька причин для такого досить похмурого прогнозу. По-перше, на станції відбувається деградація обладнання, окупанти цією проблемою не переймаються. По-друге, через підрив дамби Каховського водосховища є питання забезпечення ЗАЕС достатньою кількістю води.

Також перепоною на шляху до відновлення роботи станції є завершення терміну експлуатації палива. З урахуванням цих чинників навіть запуск одного енергоблоку потребуватиме значних зусиль.

Що ж до приведення ЗАЕС у повноцінний робочий стан з шістьма енергоблоками, які здіснюють генерацію, то це, як стверджує урядовець, займе не місяці, а роки.