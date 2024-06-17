Матвійчук закликає громадян підписати петицію до МКЧХ та ООН, щоб полоненим українцям повернули можливість листуватися з рідними

Нобелівська лауреатка, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук закликає усіх небайдужих громадян підписати спільну петицію до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб військовополоненим і цивільним українцям повернули можливість листуватися з рідними.

Про це Матвійчук написала на своїй сторінці у Фейсбук.

“Я багато виступаю на різних майданчиках, і завжди зустрічаю людей, які навіть не уявляли, що існує таке поняття як “цивільні в неволі”... Станом на зараз, тисячі військовополонених та цивільних людей у російському полоні. Це чоловіки та жінки, люди похилого віку та неповнолітні. Їх тримають в жахливих умовах, без медичної допомоги, без звʼязку із зовнішнім світом, не надаючи можливості написати рідним листа. Їх допитують, б’ють, катують та вчиняють сексуальне насильство. Їх намагаються зламати, але вони тримаються”, - зазначає нобелівська лауреатка.

Матвійчук повідомила про спільний проект з @osadcha.foundation “Тримайся! Тримаюсь” – ініціативу, “де ми вимагаємо повернути всіх цивільних людей додому без умов та обмінів. Ми закликаємо вас доєнуватись, говорити про військовополонених та цивільних українців в неволі, вимагати їхнього звільнення”.

Перший крок, за словами Матвійчук, – це спільна петиція до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб військовополоненим і цивільним українцям повернули можливість листуватися з рідними.

“Наші колеги вже завтра представлять її в Женеві, тому важливий кожен підпис”, закликає голова Центру громадянських свобод.

Петицію можна підписати за посиланням.