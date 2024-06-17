Окупанти планують випустити шкільний посібник з “історії Новоросії”, - Центр нацспротиву

Російські окупанти переписують історію й створюють паралельну реальність для промивання мізків населенню ТОТ України.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Зокрема, росіяни планують випустити шкільний посібник “Історія Новоросії: від давніх-давен до наших днів”. Окупанти за його допомогою намагатимуться довести існування окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.
“В традиціях нацистів існування інших народів буде відкидатись”, - наголосили в Центрі нацспротиву.
Російські вчителі з ТОТ проходять навчання для читання студентам та учням старших класів курсу “основи російської державності”. Це пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, крім того в них заперечується існування України.
Центр нацспротиву закликав повідомляти про “педагогів”, які займаються промиванням мізків українських дітей.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області на базі середніх шкіл російські окупанти формують спецкласи, у яких будуть готувати "поліцаїв".
- Окупанти перебудовують навчання на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на воєнні потреби. Із 1 вересня навчальна програма на ТОТ регіону зазнає змін, зокрема, до неї додадуть воєнну складову.